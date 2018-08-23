Меркель поїхала до Азербайджану шукати альтернативу російському газу - Reuters

Німеччина зацікавлена в подальшому розвитку Південного коридору.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відправляється на переговори з Азербайджаном щодо постачання блакитного палива до Європи з Каспію.

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Як повідомляє Reuters, після критики з боку президента США Дональда Трампа Меркель шукає альтернативу російському паливу, хоча і не відмовляється від будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ми дуже зацікавлені в подальшому розвитку Південного коридору", - сказав високопоставлений представник уряду Німеччини. "Це частина стратегії диверсифікації ЄС постачань газу з інших регіонів, не тільки з Росії, до Європи".

За словами джерела, серед тем, які Меркель обговорить з азербайджанською владою, стане питання модернізації інфраструктури для подальших постачань газу з Азербайджану до Євросоюзу через Туреччину.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня після переговорів в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

У той же час голова МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.

У травні президент США Дональд Трамп переконував владу Німеччини відмовитися від проекту "Північний потік-2".

У липні Трамп заявив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» через Балтійське море є трагедією і помилкою Німеччини.

Днями в США анонсували санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" і фінансують його.