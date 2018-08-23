Українцям обіцяють рік не підвищувати ціни на електроенергію

При цьому глава НКРЕКП не виключає підвищення ціни на електроенергію після липня 2019 року, коли буде запущений новий ринок.

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко заявила, що до липня 2019 року, коли буде запущено новий ринок, тариф на електричну енергію для населення не зміниться.

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Про це вона повідомила у ефірі радіо "Новое Время".

"До липня (2019 року - УНІАН) ми істотних змін, істотного підвищення тарифів на електричну енергію не очікуємо, а для побутових споживачів тарифи залишаться незмінними", - заявила Кривенко.

Глава регулятора додала, що після впровадження нового ринку електроенергії можливе збільшення тарифу.

"З огляду на той факт, що у нас велика концентрація великих генеруючих підприємств на ринку електроенергії, дійсно можливе збільшення (тарифів - УНІАН) вже з липня 2019 року", - зазначила Кривенко.

Також вона нагадала, що в новому ринку електроенергії буде вільне ціноутворення для споживача.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня, коли Кривенко стала головою НКРЕКП, вона заявила, що комісія не планує підвищувати вартість електроенергії для населення найближчим часом, але пізніше заявила про можливий перегляд тарифу на електроенергію для населення до липня 2019 року.

В середині квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про ринок електроенергії». За словами одного з авторів документа, народного депутата Льва Підлісецького, цей закон приведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її поставок для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати різних постачальників електроенергії.

Для запуску нової моделі ринку в середині березня 2018 року НКРЕКП ухвалила пакет вторинного законодавства. Згідно з ухваленими документами, перші торги електроенергією у п'яти новостворених сегментах ринку мають стартувати з 1 липня 2019 року.