Гройсман дав зрозуміти, що ціни на газ таки підвищать

Вибір в уряду не дуже великий, оскільки без підвищення ціни на газ для населення і, як наслідок, виділення кредиту МВФ країну очікує дефолт.

Кабінет міністрів продовжує шукати найбільш оптимальний варіант щодо виконання вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення ціни на газ для населення, про що під час робочого візиту до Волинської області заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Очільник уряду нагадав, що підвищення ціни на газ для населення є однією з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу, який необхідний для забезпечення стабільності вітчизняної економіки.

«Я вчора на засіданні уряду дав розгорнуту і абсолютно чесну відповідь про те, що відбувається, чому ми повинні підвищувати ціну на газ, бо це вимога. Але вимога ця виникає тому, що нам потрібна робота з зовнішніми запозиченнями... Тому ця вимога перебуває в порядку денному. Ми з цим працюємо», - сказав він.

Гройсман дав зрозуміти, що вибір в уряду не дуже великий, оскільки без підвищення ціни на газ для населення і, як наслідок, виділення кредиту МВФ країну очікує дефолт.

«Я розумію, що люди його (питання підвищення ціни на газ - УНІАН) сприймають категорично негативно, я і сам його сприймаю негативно. Але між двома поганими рішеннями я виберу те, яке найменше зашкодить українським громадянам», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу до 1 вересня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» повинна бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищенню приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, але представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.