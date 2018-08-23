Дія "Роттердам+" до липня 2019 року принесе ДТЕК Ахметова 10 мільярдів гривень - експерт

За підрахунками експерта, які він озвучив на засіданні НКРЕКП, всього до липня 2019 року формула "Роттердам+" принесе 12 млрд грн надприбутку.

Експерт в енергетичній сфері, голова «Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг» Андрій Герус заявив, що формула "Роттердам+" , згідно з якою вартість вугілля в тарифах на електроенергію стала розраховуватися на основі європейського індексу API2, до 1 липня 2019 року принесе 10 млрд грн для енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це він повідомив 23 серпня під час засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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"До 1 липня 2019 року формула "Роттердам+" заробить за 10 місяців надприбутки в розмірі приблизно 12 млрд грн, з яких 10 млрд грн піде компанії ДТЕК Ріната Ахметова, тому що компанія ДТЕК володіє 80% генерації і видобуває 85% всього вугілля", - заявив Герус.

Він додав, що формула "Роттердам+" в 2016 році була затверджена протягом двох місяців і при бажанні НКРЕКП, за майже 3 місяці, з моменту, коли був сформований новий склад комісії, і до сьогоднішнього дня, можна було б внести відповідні зміни та відкоригувати її, щоб вона була справедливою і обгрунтованою.

Раніше, 23 серпня, на своєму засіданні НКРЕКП прийняла рішення про скасування низки нормативних документів, що регламентують роботу української енергетики.

Зокрема, до переліку потрапила і скандально відома формула "Роттердам +", яка, як зазначено в рішенні, буде скасована з 1 липня 2019 року у зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Як повідомляв УНІАН, глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що українці не зазнали збитків від формули "Роттердам+"

У серпні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу НКРЭКУ, які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, при формуванні оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула «Роттердам+»).

Згідно позиції НАБУ, такі дії НКРЕКП призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставні витрати.

При цьому в документах бюро безпосередньо згадується формула «Роттердам +», яка призвела до економічно необґрунтованого збільшення ціни на електроенергію, яку купував у генеруючих компаній держпідприємство «Енергоринок».

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам+» була затверджена постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2016 року "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії". Згідно їй, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). У НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а голова «Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг» Андрій Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн. На сьогодні до цієї формули ведеться розслідування детективами НАБУ.