"Нафтогаз" хоче створити східноєвропейський газовий хаб потужністю 20 мільярдів кубів

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, коментуючи підписаний документ, повідомляє прес-служба компанії.

На думку Коболєва, реалізація такого проекту дозволить значно підвищити стабільність роботи газотранспортних мереж країн Східної Європи.

"Сьогодні Україна володіє значними вільними обсягами для зберігання газу на західних кордонах. Потужність хаба, який буде вирішувати завдання балансування, зберігання, перерозподілу надходження і постачання газу між Україною і країнами ЄС, може становити близько 20 млрд кубометрів газу на рік", - повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Як зазначається, його створення здатне задовольнити потреби у балансуванні поставок багатьох європейських країн, насамперед, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

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"Проект зможе використовувати поставки з РФ, європейського спотового ринку, Польщі та інших джерел. Східноєвропейський газовий хаб сприятиме створенню загальноєвропейської гнучкої інфраструктури передачі газу, що поєднає Західну, Центральну, Східну Європу і країни Балтії", - йдеться у повідомленні.

Також проект сприятиме поглибленню інтеграції газотранспортних мереж України та країн ЄС і посилить значення нашої країни для укріплення енергобезпеки ЄС, повідомляє прес-служба.

Ефективним майданчиком для реалізації проекту, на думку Коболєва, може стати об’єднання "Вишеградська четвірка", про намір України приєднатися до якого нещодавно заявив президент Петро Порошенко.