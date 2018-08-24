Болтон дав Україні пораду з приводу будівництва Росією "Північного потоку-2"

"Це зберігає для України загрозу, що Росія не постачатиме належним чином газ, навіть якщо вона зобов'яжеться це робити", - наголосив Болтон.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон радить Україні шукати альтернативні джерела постачання енергоресурсів, щоб звільнитися від залежності поставок природного газу з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Болтон сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

Болтон зазначив, що провів цікаву розмову з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом на тему енергетики і заходів, яких можна вжити у майбутньому у цій галузі.

"Я думаю, що один з пунктів, на якому робив акцент президент Трамп, коли говорив про своє занепокоєння з приводу будівництва "Північного потоку-2", стосувався не лише економічного значення для усієї Європи бути значно залежною від Росії через постачання природного газу та нафти, але й стратегічного значення, коли ви очевидно фактично прив'язані до одного постачальника-монополіста", - сказав Болтон.

Читайте такожПорошенко закликає Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

За його словами, за таких умов Європу можуть спіткати значні негативні наслідки, і не лише в економічній сфері.

"Одне із занепокоєнь президента Трампа щодо "Північного потоку-2" полягає у тому, чому Європа добровільно ще більше прив'язує себе до російських енергоносіїв? Тому для України та інших країн є одна з альтернатив - шукати інші джерела природнього газу", - сказав Болтон.

При цьому він зазначив, що існують такі джерела постачання енергоресурсів, зокрема з Азербайджану та Східного Середземномор'я.

При цьому радник Трампа розповів про потенціал США постачати в Європу скраплений газ.

Водночас він звернув увагу, що Україна може розвивати власні джерела, адже "видобуває власний природний газ, що приблизно відповідає рівню річного споживання домогосподарствами".

"Можуть бути американські або інші міжнародні компанії, які, можливо, зацікавляться розвідкою та видобутком в Україні. Таким чином, це можливо", - зауважив радник Трампа.

"І для українського уряду з політичної, програмної точки зору важливо вивчити ці альтернативні джерела, щоб не бути залежним від Росії, й особливо не бути залежним від "Північного потоку-2" і газопроводу, яким Росія зараз транспортує газ через територію України, бо це зберігає для України загрозу, що Росія не постачатиме належним чином газ, навіть якщо вона зобов'яжеться це робити", - наголосив Болтон.