Ціни на нафту знаходяться нижче $60 за барель

Ціни на нафту Brent залишаються біля мінімуму 5,5 років, оскільки на ринку зберігається надлишок нафти, хоча компанії скорочують плани інвестицій у розвідку та видобуток на майбутній рік, повідомляє Reuters.

На 8.50 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,37 до $59,64 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,53 до $54,64.

"Після тривалого і різкого падіння цін на нафту, в останні дні намітився інтерес до купівлі, але тиск з боку продавців зберігається", - сказав керуючий з продажу сировинних активів Newedge Japan Кен Хасегава.

Багато нафтових компаній оголосили про плани скорочення витрат у майбутньому році, бо низькі ціни на нафту зробили деякі проекти нерентабельними.

Читайте такожНафті прогнозують падіння до $40 наступного року"Але в даний момент істотного спаду видобутку немає, і баланс попиту й пропозиції не змінюється, так що ціни можуть ще знизитися", - сказав Хасегава.

Досі компанії оголосили про майбутнє скорочення витрат на загальну суму близько $9 мільярдів, але, за розрахунками Wood Mackenzie, для підтримки рівня заборгованості компаніям необхідно урізати витрати ще на $170 мільярдів, або на 37 відсотків, порівняно з поточним роком, якщо ціна Brent залишиться біля нинішнього рівня.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі повторив у четвер, що ОПЕК не буде знижувати видобуток, якщо цього не зроблять інші великі постачальники нафти. Наїмі назвав падіння цін тимчасовим явищем.