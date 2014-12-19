Ціни на нафту знаходяться нижче $60 за барель
Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі повторив у четвер, що ОПЕК не буде знижувати видобуток, якщо цього не зроблять інші великі постачальники нафти.
Ціни на нафту Brent залишаються біля мінімуму 5,5 років, оскільки на ринку зберігається надлишок нафти, хоча компанії скорочують плани інвестицій у розвідку та видобуток на майбутній рік, повідомляє Reuters.
На 8.50 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,37 до $59,64 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,53 до $54,64.
"Після тривалого і різкого падіння цін на нафту, в останні дні намітився інтерес до купівлі, але тиск з боку продавців зберігається", - сказав керуючий з продажу сировинних активів Newedge Japan Кен Хасегава.
Багато нафтових компаній оголосили про плани скорочення витрат у майбутньому році, бо низькі ціни на нафту зробили деякі проекти нерентабельними.
Читайте такожНафті прогнозують падіння до $40 наступного року"Але в даний момент істотного спаду видобутку немає, і баланс попиту й пропозиції не змінюється, так що ціни можуть ще знизитися", - сказав Хасегава.
Досі компанії оголосили про майбутнє скорочення витрат на загальну суму близько $9 мільярдів, але, за розрахунками Wood Mackenzie, для підтримки рівня заборгованості компаніям необхідно урізати витрати ще на $170 мільярдів, або на 37 відсотків, порівняно з поточним роком, якщо ціна Brent залишиться біля нинішнього рівня.
Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі повторив у четвер, що ОПЕК не буде знижувати видобуток, якщо цього не зроблять інші великі постачальники нафти. Наїмі назвав падіння цін тимчасовим явищем.