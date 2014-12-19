«Надра України» вибрала інвестора для нафтогазового родовища на Франківщині

Національна акціонерна компанія «Надра України» за результатами конкурсу вибрала інвестора для розробки нафтогазового родовища, розташованого на Вільхівській площі (Івано-Франківська обл.), йдеться в повідомленні компанії.

«Переможцем конкурсу із залучення інвестицій стала група юридичних осіб: компанії «Західбудкапітал» і «Бізнес-Вектор ДК», - повідомляють у держкомпанії.

Згідно з повідомленням, відкритий конкурс із залучення інвестицій у зазначену площу відбувся 4 грудня в приміщенні «Надра України».

Спецдозволом на користування надрами по Вільхівській площі володіє дочірнє підприємство держкомпанії - «Західукргеологія».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.