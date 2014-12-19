ЄС готує енергосоюз, аби змінити газові відносини з Росією

Єврокомісія готує план зі створення енергосоюзу ЄС, ключовим елементом якого стане ідея спільних закупівель газу європейськими компаніями, йдеться також і про нові обмеження для інвестицій російських компаній в європейський енергосектор, пише в п'ятницю газета "Комерсант".

Вчора німецький концерн BASF несподівано оголосив про скасування масштабної операції з обміну активами з "Газпромом", яка готувалася з 2012 року. Ще недавно сторони запевняли, що ніякі санкції не вплинуть, а вчора причин розриву не називали. Однак цей крок пояснюється в рамках перезавантаження газових відносин Росії і Європи, що будувалися з 1970-х років.

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Створення енергетичного союзу в ЄС стає реальністю, принаймні у сфері політики та регулювання. У розпорядженні "Комерсанта" опинилася чернетка плану дій Єврокомісії щодо створення енергосоюзу в 2015-2016 роках. Хоча, як і багато європейських документів, план багато в чому описовий, в ньому містяться нові важливі пункти, що стосуються взаємодії з основним постачальником газу до Європи - Росією.

По-перше, єврокомісарам по енергетиці, торгівлі, промисловості і конкуренції передбачається доручити протягом 2015 року розробити детальну схему спільних закупівель імпортного газу. Мова йде про те, що європейські споживачі можуть об'єднуватися для переговорів з постачальниками газу з-за меж ЄС, що повинно збільшити "ринкову владу" європейських компаній.

Великим прихильником цієї ідеї є нинішній голова Європейської ради Дональд Туск, але навіть серед політиків немає з цього приводу єдиної думки, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель висловлювалася за впровадження такого підходу з обережністю.

При цьому основні гравці на європейському газовому ринку виступають однозначно проти централізованих закупівель. За словами співрозмовників видання, європейські компанії сподіваються, що питання координації імпорту газу буде закрите саме собою, як це сталося після газової кризи 2009 року.

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Але якщо ідея буде закріплена в документах Єврокомісії, поховати її буде складно. За словами дипломатичного джерела "Комерсанта", Єврокомісія збирається представити лідерам ЄС узгоджений план дій щодо енергосоюзу в січні, а схему спільних закупівель газу - не пізніше першого кварталу 2015 року.

По-друге, тим же чотирьом єврокомісарам (це Мігель Аріас Каньєте, Сесілія Мальмстрем, Ельжбета Беньковська і Маргрете Вестагер) може бути доручено "обговорити інвестиції компаній третіх країн, таких як Росія, в європейський енергетичний ринок (інфраструктуру, розподіл, постачання газу та електроенергії) в контексті енергетичної безпеки".

Цей пункт прямо спрямований проти "Газпрому", який володіє різними транспортними і збутовими активами в ЄС. Його участь у збуті могла різко зрости в результаті операції з обміну активами з німецьким концерном BASF, про яку компанії домовилися в листопаді 2012 року.

"Газпром" повинен був отримати 100% в компаніях Wingas, WIEH і WIEE, частки в підземних сховищах і 50% в Wintershall Noordzee (працює в Північному морі). В обмін Wintershall дістанеться 25,01% економічної участі в розробці двох ділянок ачимівських покладів Уренгойського родовища з запасами 274 млрд куб. м газу.