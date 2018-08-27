Заповнені на 46%: запаси газу в сховищах зросли до 14,3 мільярда кубів

Загалом запаси газу в українських ПСГ з початку сезону закачування збільшилися на 92,3%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшились на 92,3%, або на 6,9 мільярда кубометрів, - до 14,3 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 25 серпня в сховища було закачано 1,436 мільярда кубометрів газу.

Станом на 25 серпня запаси газу в ПСГ становлять 14,3 мільярда кубометрів, що на 1,5%, або на 222,7 мільйона кубометрів, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (14,52 мільярда кубометрів).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 25 серпня Україна імпортувала 1,04 мільярда кубометрів газу (з них 562 мільйонів кубометрів - через Словаччину, 411,4 мільйона кубометрів - через Угорщину, 69,1 мільйона кубометрів - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 25 серпня становив 1,436 мільйона кубометрів, а транзит - 5,85 мільярда кубометрів.

Зазначається, що станом на 25 серпня українські газові сховища заповнені на 46,2%.

Як повідомляв УНІАН, до 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу – 14,7 мільярда кубометрів.