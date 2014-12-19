Кабмін призначив екс-голову НКРЕ заступником міністра енергетики

Кабінет міністрів України призначив Олександра Светеліка заступником міністра енергетики і вугільної промисловості України, йдеться в розпорядженні уряду №1231-р від 17 грудня.

Светелік у 1999 році очолював Національну комісію регулювання енергетики (НКРЕ), працював заступником міністра палива й енергетики (у 2000 і 2004 року), а також обіймав посаду керівника управління енергетичної безпеки апарату РНБО.

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Светелік народився в 1951 році в Іваново (Росія), де здобув інженерну освіту у сфері енергетики, трудову діяльність почав в енергокомпанії "Київенерго".