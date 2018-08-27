Вітренко не вважає "дикою" премію у розмірі $46 мільйонів для співробітників «Нафтогазу»

На його думку, нормальний стандартний відсоток премії становить 10% від фінансового результату.

Головний комерційний директор національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що не вважає "дикою" премію, виплачену наглядовою радою НАК у розмірі 46,3 млн дол. співробітникам компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZIK.

"Ця премія - 1% від фінансового результату. Я особисто не визначав собі премію, але я не вважаю, що 1% від результату, який наша команда заробила для воюючої країни, - це якийсь "дикий" відсоток. 1% - це з цілих відсотків найменший", - заявив Вітренко.

Він додав, що в бізнесі, нормальний стандартний відсоток премії становить 10% від фінансового результату, а іноді - 20-30%.

Як повідомляв УНІАН, у липні прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом виплати наглядовою радою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" премії в розмірі 46,3 млн дол. співробітникам компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Раніше наглядова рада «Нафтогазу» прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді щодо транзитного контракту, за рішенням якого «Газпром» мав виплатити українській компанії 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року було виплачено першу частину премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Решта премії виплачуватимуться протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій у нинішній час, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол.