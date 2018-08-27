Єврокомісія визнала неможливість відділення ГТС від "Нафтогазу" до 2020 року - Вітренко

Причиною є відмова компанії "Газпром" змінювати підписаний з НАКом контракт на транзит природного газу через територію України.

Європейська комісія визнала неможливість відділення газотранспортних активів Національної акціонерної компанії «Нафтогазу України» (анбандлінгу) до 2020 року через відмову компанією «Газпром» (Росія) змінювати підписаний з НАК контракт на транзит природного газу через територію України.

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Про це заявив під час круглого столу головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Під час тристоронніх консультацій у Берліні ми перед Європейською комісією, перед представниками Німеччини поставили пряме запитання «Газпрому». Ми зараз не будемо чекати до 2020 року, ми готові провести анбандлінг, давайте міняти контракт. Вони відмовилися. І це призвело до того, що представник Європейської комісії перед усіма сказав, що так, це означає, що ми не можемо зробити анбандлінг до кінця 2019 року», - сказав він.

Вітренко додав, що зараз «Газпром» використовує цей факт проти України і для просування будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомляв УНІАН, 24 липня наглядові ради «Нафтогазу» і «Магістральних газопроводів України» (МГУ) погодили дорожню карту співпраці з метою виділення функції оператора ГТС України на початку 2020 року.

На початку листопада 2016 року Кабмін ухвалив рішення про створення компанії «Магістральні газопроводи України». Водночас менеджмент «Нафтогазу» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».

Також «Нафтогаз» залучив як менеджера проекту з анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.

У «Нафтогазі» вважають, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління є необхідним для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

Питання передачі транзитного контракту новому оператору був важливий для проведення реформи поділу «Нафтогазу» і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.