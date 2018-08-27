Єврокомісія визнала неможливість відділення ГТС від "Нафтогазу" до 2020 року - Вітренко
Європейська комісія визнала неможливість відділення газотранспортних активів Національної акціонерної компанії «Нафтогазу України» (анбандлінгу) до 2020 року через відмову компанією «Газпром» (Росія) змінювати підписаний з НАК контракт на транзит природного газу через територію України.
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Про це заявив під час круглого столу головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
«Під час тристоронніх консультацій у Берліні ми перед Європейською комісією, перед представниками Німеччини поставили пряме запитання «Газпрому». Ми зараз не будемо чекати до 2020 року, ми готові провести анбандлінг, давайте міняти контракт. Вони відмовилися. І це призвело до того, що представник Європейської комісії перед усіма сказав, що так, це означає, що ми не можемо зробити анбандлінг до кінця 2019 року», - сказав він.
Вітренко додав, що зараз «Газпром» використовує цей факт проти України і для просування будівництва газопроводу «Північний потік-2».
Як повідомляв УНІАН, 24 липня наглядові ради «Нафтогазу» і «Магістральних газопроводів України» (МГУ) погодили дорожню карту співпраці з метою виділення функції оператора ГТС України на початку 2020 року.
На початку листопада 2016 року Кабмін ухвалив рішення про створення компанії «Магістральні газопроводи України». Водночас менеджмент «Нафтогазу» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».
Також «Нафтогаз» залучив як менеджера проекту з анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.
У «Нафтогазі» вважають, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління є необхідним для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».
Питання передачі транзитного контракту новому оператору був важливий для проведення реформи поділу «Нафтогазу» і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.