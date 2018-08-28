«Північний потік-2» підвищить рівень "економічної взаємозалежності" Росії та ЄС - Лавров

За словами міністра закордонних справ Росії, "спекуляції" про те, що Росія прагне ослабити або розколоти Європу, абсурдні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що газопровід «Північний потік-2» в обхід України підвищить рівень «економічної взаємозалежності» Росії і Євросоюзу.

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Про це він сказав в інтерв'ю словацькій газеті «Правда» від 28 серпня 2018 року.

««Північний потік-2» має винятково комерційний характер. Реалізація проекту покликана диверсифікувати маршрути поставок газу, усунути транзитні ризики. А в остаточному підсумку - задовольнити зростання попиту економік європейських держав на енергоресурси, зміцнити енергетичну безпеку всього європейського континенту. І, до речі, підвищити рівень позитивної економічної взаємозалежності Росії і Євросоюзу, що лежить в основі взаємовигідних відносин і стабільності на європейському континенті», - сказав Лавров.

За його словами, «спекуляції» про те, що Росія прагне ослабити або розколоти Європу, абсурдні.

«Ми незмінно виступаємо за нарощування широкого рівноправного співробітництва на всьому європейському континенті з опорою на принцип рівної і неподільної безпеки», - додав глава МЗС РФ.

При цьому Лавров вважає, що мета США полягає в тому, щоб просунути американські економічні та енергетичні інтереси в Європі. Зокрема, змусити країни ЄС профінансувати будівництво дорогої інфраструктури і почати купувати у США зріджений природний газ, ціна якого на 30-40% вища порівняно з трубопровідним газом з Росії.

«Європейцям вирішувати, який із варіантів їм подобається більше», - додав він.

Крім того, Лавров вкотре заявив, що тему повернення окупованого Криму Україні «закрито остаточно».

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Водночас глава МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.