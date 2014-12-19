Яценюк нарешті вирішив повідомляти, коли і де відключатимуть електрику
17:51, 19 грудня 2014Енергетика
0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству палива та енергетики щоденно інформувати громадян, коли, на яких територіях і на який час буде відключатися електроенергія.
Яценюк доручив інформувати громадян, коли і де відключатимуть електрику / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Яценюка для преси.
"Я дав доручення міністерству чітко і щоденно інформувати народ про те, коли, на яких територіях і на скільки буде відключатися електрична енергія", - сказав він.
Читайте також"Укренерго" сьогодні застосував аварійні відключення електроенергії на понад 3 ГВт
Читайте такожв Україну повертаються графіки аварійного відключення світла
Водночас у "Київенерго" заявили, що графіки відключень є комерційною таємницею компанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter