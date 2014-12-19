Яценюк нарешті вирішив повідомляти, коли і де відключатимуть електрику

17:51, 19 грудня 2014
Енергетика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству палива та енергетики щоденно інформувати громадян, коли, на яких територіях і на який час буде відключатися електроенергія.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Яценюка для преси.

"Я дав доручення міністерству чітко і щоденно інформувати народ про те, коли, на яких територіях і на скільки буде відключатися електрична енергія", - сказав він.

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Водночас у "Київенерго" заявили, що графіки відключень є комерційною таємницею компанії.

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