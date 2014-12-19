Яценюк нарешті вирішив повідомляти, коли і де відключатимуть електрику

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Яценюка для преси.

"Я дав доручення міністерству чітко і щоденно інформувати народ про те, коли, на яких територіях і на скільки буде відключатися електрична енергія", - сказав він.

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Водночас у "Київенерго" заявили, що графіки відключень є комерційною таємницею компанії.