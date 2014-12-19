Кабмін дозволив усім компаніям імпортувати електроенергію від будь-яких постачальників

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Було прийняте рішення уряду, яке давало дозвіл держкомпанії «Укрінтеренерго» тимчасово купувати по імпорту електроенергію з будь-яких сусідніх та суміжних країн.

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«Укрінтеренерго» так і не підписав жодних контрактів, - сказав Яценюк. - Тому щойно уряд прийняв рішення дозволити будь-якій компанії, яка працює на ринку електроенергетики, безпосередньо закуповувати електроенергію по імпорту. Хто може привезти електроенергію за ціною, яка не вище ціни електроенергії в Україні, - будь ласка, енергосистема України забезпечить транспортування цієї електроенергії».

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін дозволив тимчасовий імпорт електроенергії з Росії.