Яценюк пообіцяв скоротити кількість віялових відключень електрики до кінця року

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я зроблю все можливе для того, щоб до Нового року принаймні скоротити кількість віялових відключень", - сказав він.

Причому прем'єр закликав громадян із розумінням поставитися до подібних заходів, оскільки ситуація на ринку енергетики залишається складною. Водночас він зажадав від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України надати графіки відключень.

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«Я дав доручення міністру (Володимиру Демчишину - УНІАН) надати графіки відключень, у тому числі вжити заходів з рівномірного відключення, у тому числі тих територій, які навіть тимчасово непідконтрольні українській владі».

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін дозволив усім компаніям імпортувати електроенергію від будь-яких постачальників.

Також повідомлялося, що від початку грудня в Україні почали здійснюватися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з високим її споживанням в умовах недовиробництва електроенергії генеруючими компаніями. За інформацією «Укренерго», дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії утворився внаслідок аварійних ремонтів 27 потужних енергогенеруючих одиниць на електростанціях генеруючих компаній, низьких запасів вугілля на складах теплоелектростанцій, а також через недостатність гідроресурсів на ГЕС.