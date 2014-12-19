Ціни на нафту Brent піднялися трохи вище $60 за барель

Лютневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 16.52 мск зріс в ціні на $0,98 (1,65%) - до $60,25 за барель, пишуть Ведомости із посиланням на Bloomberg.

Ціна січневого ф'ючерсу на нафту WTI піднялася до цього часу на $1,26 (2,33%) - до $55,37 за барель.

Волатильність опціонів на найближчий за терміном контракт на WTI (січневий) у п'ятницю перевищила 51%, тоді як волатильність для контрактів на Brent досягла максимуму з 2011 р.

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Раніше у п'ятницю депутат іракського парламенту Хайтам ад-Джибурі заявив, що Ірак зупинить нові інвестиції у нафтові проекти, якщо ціни на нафту впадуть до $50 за барель. Проект бюджету Іраку на 2015 р. виходить із середньої ціни нафти $70 за барель.

Напередодні ввечері індексні ф'ючерси на нафту Brent впали і наблизилися до п'ятирічного мінімуму. До закриття ринку в четвер вартість ф'ючерсів опустилася на $1,91 (3,12%) і склала $59,27 за барель. Однак протягом дня ціни також досягали $60 за барель.