Виконання Україною вимог МВФ щодо ціни на газ є критично важливим - ЄБА

Бізнес-спільнота сподівається, що візит місії МВФ завершаться домовленістю про надання Україні чергового траншу.

Перед українською владою стоїть непросте завдання конструктивно провести переговори з представниками Міжнародного валютного фонду, місія якого працюватиме в Києві з 6 вересня, при цьому виконання умов про ціну на газ є критично важливим.

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Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації, переданому УНІАН.

Бізнес-спільнота сподівається, що візит місії МВФ завершиться домовленістю про надання Україні чергового кредитного траншу, а також наша країна виконає умови для отримання 800 мільйонів доларів позики від Світового Банку та 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

В асоціації нагадали, що ще одним з кроків по програмі з МВФ є контроль за дефіцитом національного бюджету.

Також в асоціації закликали, не відкладаючи на другий план, вжити заходів для проведення земельної реформи, боротьби з корупцією та зниження тіньової економіки, що теж передбачено програмою.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

Згідно заяві постійного представника МВФ в Україні Йосты Люнгмана, місія Фонду за зверненням української влади відвідає Київ в період з 6 по 19 вересня.