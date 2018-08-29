Газ для населення не подорожчає до жовтня

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ.

Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

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Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, 29 серпня, повідомило УНІАН джерело в Кабміні винятково на правах анонімності.

При цьому міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик не став відповідати на запитання журналістів після засідання уряду.

Таким чином, він не прокоментував цього питання.

Водночас, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на своїй сторінці у Facebook, з посиланням на інші ЗМІ, повідомила про продовження спецзобов’язань до 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов’язань «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року, а 26 липня - до 1 вересня.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На цей момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищенню приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.