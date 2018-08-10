На Ташлицькій ГАЕС завершено річну ремонтну кампанію

Гідроенергетики Ташлицької ГАЕС завершили річну ремонтну кампанію 2018 року на основному обладнанні.

«Планово-попереджувальні ремонти обох агрегатів гідроакумулюючої станції виконано. Станом на сьогодні Ташлицька ГАЕС готова до роботи в період осінньо-зимового максимуму навантаження», - констатує головний інженер каскаду ГЕС-ГАЕС ВП ЮУАЕС Сергій Музиченко.

Ремонтні роботи на агрегатах ТГАЕС тривали, починаючи з червня. Обсяг виконаного значний. Здійснено поточні ремонти гідрогенераторів-двигунів з заміною ущільнювального матеріалу статорів генераторів, поточні ремонти гідротурбін та додаткові роботи з заміни вузлів охолоджувального обладнання. Відремонтовано допоміжне обладнання гідроагрегатів. Відновлено працездатність систем релейного захисту та автоматики. Здійснено ремонт проточної частини тунельного водоводу гідроагрегату №2.

Паралельно з ремонтами гідроагрегатів виконано необхідні ремонтні роботи на високовольтній лінії 330 кВ «Ташлик-1», що з’єднує ТГАЕС з Южно-Українською атомною станцією. Серед іншого тут завершено обладнання траверс електроопор у районі ставка-охолоджувача ЮУАЕС механічними відлякувачами птахів. Необхідність їх застосування викликана тим, що, полюючи на рибу, пернаті часто використовували опори та грозозахисні троси повітряних ліній у якості місць для посадки. А їх активна життєдіяльність призводила до коротких замикань і технологічних порушень. Перші відлякувачі було встановлено 2014 року. Доказом їхньої ефективності слугує той факт, що за останній рік аварійних відключень через птахів не було.

За інформацією С.Музиченка, з вибором часового проміжку для ремонту лінії «Ташлик-1» виникли певні труднощі. Диспетчери об’єднаної енергосистеми певний час не давали дозволу на його виконання, бо відключення лінії автоматично призводить до зупинки обох гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС. А енергосистема не могла дозволити собі залишитися без регулятора навантаження в південному енергосекторі. Та все ж час було виділено. Розуміючи важливість дорученої справи, фахівці каскаду ГЕС-ГАЕС та залучених підрядних організацій замість 10 відведених діб впоралися з поставленим завданням за 4 дні. «Все, що було заплановано, виконано в штатному режимі. Завдяки умілим та консолідованим діям персоналу ГАЕС і підрядників вдалося скоротити ремонт не лише лінії «Ташлик-1», а й на добу раніше встановленого терміну ввести в роботу гідроагрегат №1 гідроакумулюючої станції», - зазначає головний інженер каскаду ГЕС-ГАЕС Южно-Українського енергокомплексу.

Довідка. Високоманеврена Ташлицька ГАЕС – одна зі складових Южно-Українського енергокомплексу, що є єдиним в Україні підприємством з комплексним використанням базових ядерних, маневрених гідроакумулюючих потужностей та водних ресурсів річки Південний Буг. Основне призначення ТГАЕС - виробництво електроенергії для покриття вечірніх і ранішніх піків споживання та використання надлишкової нічної енергії.

На даному етапі на Южно-Українському енергокомплексі в експлуатації перебувають 3 атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт Южно-Української АЕС, 2 гідроагрегати сумарною потужністю 9,8 МВт Олександрівської ГЕС і 2 гідроагрегати сумарною робочою потужністю в генераторному режимі 320 МВт Ташлицької ГАЕС.

Спорудження гідроакумулюючої електростанції триває. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року «Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» визначено введення в експлуатацію шести гідроагрегатів ТГАЕС загальною потужністю 906 МВт.