На Рівненській АЕС успішно відбулася чергова інспекція МАГАТЕ

На Рівненській АЕС проведено технічний візит та інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке здійснює контроль застосування гарантій щодо ядерного матеріалу в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ.

Гарантії МАГАТЕ є невід'ємною складовою міжнародного режиму нерозповсюдження у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

В рамках технічного візиту МАГАТЕ техніки Селім Уйгур і Стефан Макналті провели технічне переоснащення систем відеоспостереження реакторного відділення енергоблоку №4, встановили металеві печатки на камери відеоспостереження та контрольні модулі МАГАТЕ.

Під час інспекції МАГАТЕ інспекторами Тамоки Ямагучі та Катрин Поттер на майданчику ВП РАЕС виконано вибіркову перевірку задекларованої Рівненською АЕС інформації згідно із статтею 4 Договору про надання додаткового доступу, а також планову перевірку ядерного палива на енергоблоці № 4 після перевантаження реактора. Встановлено печатки між басейном витримки та басейном перевантаження ядерного палива у центральному залі реакторного відділення, приладами ICVD перевірено відпрацьоване ядерне паливо в басейні витримки, за допомогою телекамери машини перевантажувальної візуально перевірено активну зону реактора.

Усі роботи проводились за участю Володимира Краснощоченка, начальника Інспекції на РАЕС Держатомрегулювання України. Як зазначив Вадим Борис, начальник відділу ядерної безпеки РАЕС, інспекцію проведено у встановлені терміни та в повному обсязі, інспекторами МАГАТЕ підтверджено, що ціль інспекцій була досягнута.