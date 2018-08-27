Центр підготовки ремонтного персоналу ЗАЕС навчає іноземних фахівців

Перші пробні заняття проходять в основному на десяти тренажерах, щоб визначити, яку кількість персоналу Центр зможе навчати одночасно, скільки при цьому буде задіяно інструкторів, скільки часу триватиме навчання.

Першими іноземцями, які познайомилися з Центром, стали студенти та викладачі Анкарського університету (Туреччина) під час проведення Літньої ядерної школи, в якій брали участь представники вітчизняних і зарубіжних вузів.

Слідом за ними - група китайських фахівців, які протягом п'яти днів вивчали технологічний процес розбирання реактора ВВЕР-1000 з перевантаженням палива.

Інструктори, читаючи повний курс, кожну операцію, елемент, оснащення, документацію розглядають дуже детально, так як основне завдання Центру - дати не лише знання, а й практичні вміння.

На даний момент проведено чотири заняття - по електричному напрямку, з контролю металу і зварювання, по машині перевантажувальній і на стенді приводів системи управління та захисту.

У серпні пройшли заняття з аварійних попереджувальних захистів і на стенді випробування трубопровідної арматури. А потім ще три - по реактору. Тренажери по реактору і перевантажувальній машині - найпопулярніші.

В кінці вересня - жовтні для персоналу Запорізької АЕС інструктори прочитають курс за напрямками арматура і механізми, що обертаються. Його проведуть не лише для ремонтного, а й для оперативного персоналу.

У листопаді Запорізьку АЕС відвідає делегація ВАО АЕС. Мета візиту - ознайомитися з можливостями тренажерного комплексу, адже зацікавлені в навчанні свого ремонтного персоналу чимало АЕС, на яких експлуатуються енергоблоки з реактором ВВЕР-1000.

«Ми збираємо заявки на навчання, щоб провести логістику і спланувати графік занять на наступний рік не лише для персоналу нашої станції, а і всієї Компанії. Також в 2019 році плануємо навчання для Анкарського університету і очікуємо китайських фахівців. Є запит від шведських компаній на підготовку у нас їх персоналу», - розповів заступник ГФ АЕС з підготовки ремонтного персоналу Олександр Кулібов.