ЗАЕС завершила громадські обговорення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку №4

Запорізька АЕС завершила цикл зустрічей з громадськістю регіону розташування АЕС щодо питань обґрунтування безпеки продовження терміну експлуатації енергоблоку №4.

За рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування населених пунктів зони спостереження ЗАЕС в період з 06 липня по 14 серпня 2018 були підготовлені і проведені 11 зустрічей з громадськістю в форматі громадських слухань, на яких був присутній 371 чоловік.

Зустрічі були проведені з жителями Великої Білозерки та Великобілозерського району, міста Нікополя, Нікопольського району, Томаківка і Томаківського району, сіл Новодніпровка, Нововодяне, Дніпровка, Кам'янсько-Дніпровської об'єднаної територіальної громади, Енергодара, Марганця і Дніпрорудного.

В ході зустрічей з громадськістю регіону розташування атомної станції фахівцями була проведена масштабна роз'яснювальна робота з питань безпеки продовження терміну експлуатації четвертого енергоблоку. На зустрічах були представлені доповіді, що містять всі технічні аспекти процесу продовження, результати періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №4, систему радіаційного контролю і природоохоронної діяльності ВП «Запорізька АЕС». Представники станції відповіли на всі питання, що надійшли від учасників заходів.

Найпоширенішим і наболілим питанням для жителів регіону розташування Запорізької АЕС виявилося питання пільгового ліміту споживання електроенергії, розмір якого в сучасних умовах дуже незначний. Під час зустрічей звучали численні пропозиції щодо зменшення тарифу на електроенергію для населених пунктів, розташованих поблизу від атомної станції.

Також були озвучені питання збільшення кількості пільг жителям 30-ти км зони, організації і ведення постійного медичного моніторингу здоров'я населення, соціальних виплат, оповіщення та шляхів евакуації в разі надзвичайних ситуацій, установки інформаційних табло, розширення зони спостереження. Крім соціальних питань, присутніх на зустрічах цікавили питання безпечної експлуатації енергоблоків, диверсифікації поставок ядерного палива та безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива на майданчику Запорізької АЕС.

За результатами запланованих заходів буде підготовлений звіт про проведення зустрічей з громадськістю регіону розташування ЗАЕС, ознайомитися з яким зможе кожен бажаючий на сайті Запорізької АЕС www.npp.zp.ua в розділі Виробництво/Продовження експлуатації/Документи.

Рішення про продовження терміну експлуатації енергоблоку № 4 ЗАЕС буде приймати Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) після вивчення та затвердження «Звіту з періодичної переоцінки безпеки».

З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан навколишнього середовища, надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади ДІЯРУ проведе публічне громадське обговорення питання можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки - енергоблоку №4 Запорізької АЕС. В рамках обговорення будуть проведені заключні громадські слухання ДІЯРУ за участю ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо проекту рішення про продовження терміну експлуатації енергоблоку №4 ЗАЕС.