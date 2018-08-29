Акціонери "Альфа-Банку" вкладуть 2 млрд євро у видобуток нафти і газу в Норвегії

Найважливішим проектом DEA Group вважає розробку родовища Dvalin.

Міжнародна нафтогазова компанія DEA Group зі штаб-квартирою в Гамбурзі вкладе понад 2 млрд євро в проекти в Норвегії, включаючи розробку родовища газу Dvalin. Про це повідомляється на сайті компанії.

Також структура, підконтрольна L1 Energy співвласників "Альфа-Груп", має намір подвоїти виробництво на Норвезькому континентальному шельфі, говориться в повідомленні.

Найважливішим проектом DEA Group вважає розробку родовища Dvalin, а через кілька років планує подвоїти обсяг видобутку на норвезькому шельфі, пишуть ЗМІ.

"DEA володіє значним і збалансованим портфелем [проектів] на всіх областях шельфу. Зараз ми сконцентрувалися на [виявлений в 2010 році газовому родовищі] Dvalin, оператором якого є ми самі. Видобуток, згідно з планами, стартує в 2020 році. В цей проект йде велика частина інвестицій", — розповіла глава компанії Марія Ханссен.

"Однак, володіючи часткою в 50%, ми є основним акціонером розробки [нафтогазового родовища] Njord. Разом з оператором компанією Equinor, ми працюємо над поліпшенням наявних установок і згодом плануємо розробляти і інтегрувати родовище Bauge Field", — додала вона.

Також, за її словами, компанія в партнерстві з іншими розробляє родовище Nova в північній частині Норвезького моря, видобуток на цій ділянці почнеться в 2021 році.

Коли всі ці проекти будуть запущені, обсяг видобутку компанії в Норвегії подвоїться, розповіла Ханссен.

За даними компанії, DEA працює на континентальному шельфі Норвегії протягом більше 45 років, сукупний обсяг виробництва становить близько 55 тис. БНЕ в день.

DEA належала німецькій енергетичній компанії RWE, та виставила її на продаж в 2013 році. Зацікавилися купівлею Wintershall, L1 Епегдуи консорціум KKR і Kufpec. У 2014 році структура Фрідмана придбала компанію, вартість якої оцінили більш ніж в 5 млрд євро.

L1 Energy – підрозділ LetterOne Group, що відповідає за інвестиції в міжнародний нафтогазовий сектор. У свою чергу, LetterOne –інвестиційна структура, створена акціонерами "Альфа-Груп" для інвестування в міжнародні активи в нафтогазовій і телекомунікаційній галузях.

Згодом спектр галузей і регіонів розширився за рахунок вкладень у ритейл та охорону здоров'я. В даний час, крім інвестицій в європейський енергетичні активи, LetterOne володіє частками в телекомунікаційному холдингу VEON, британської мережі магазинів здорового харчування Holland & Barrett, а також інвестувала 200 млн доларів у Uber.