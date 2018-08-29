У Нідерландах за позовом «Нафтогазу» заарештували акції «Блакитного потоку», які належать «Газпрому»

Українська компанія домагається стягнення з «Газпрому» понад $2,5 млрд.

Окружний суд Амстердама від 30 травня 2018 року постановив заарештувати акції оператора газопроводу «Блакитний потік» Blue Stream Pipeline Company B. V. (BSPC), які належать «Газпрому», за позовом НАК «Нафтогаз України», випливає з щоквартального звіту «Газпрому». Також накладено арешт на погашення заборгованості BSPC перед «Газпромом».

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«30 травня 2018 року на акції організації «Блю Стрім Пайплайн Компані Б. В.», що належать ВАТ «Газпром», а також на погашення заборгованості «Блю Стрім Пайплайн Компані Б. В.» перед ВАТ «Газпром» накладено арешт відповідно до постанови Окружного суду міста Амстердама», — йдеться в документі, передає РБК.

Обмежувальні заходи стягнуто Окружним судом Амстердама в рамках розгляду справи про стягнення з «Газпрому» $2,56 млрд за підсумками спору з «Нафтогазом», що завершився в Арбітражі Стокгольма.

Blue Stream Pipeline Company B. V. — спільне підприємство «Газпрому» і італійської Eni, створене у 1999 році на паритетних засадах для реалізації проекту будівництва газопроводу «Блакитний потік» з Росії до Туреччини. Компанії належить морська ділянка газопроводу, а також компресорна станція «Берегова». Сам «Газпром» є власником і оператором сухопутної ділянки газопроводу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в закордонних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

На початку липня 2018 року «Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит природного газу за контрактом з «Газпромом».

«Нафтогаз» вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року і попередньо оцінює свої грошові вимоги в близько 12 млрд дол., не рахуючи відсотків.