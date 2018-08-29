Німецький концерн може вийти з "Північного потоку-2" у разі санкцій США

Концерн Uniper побоюється підпасти під американські санкції.

Німецький енергетичний концерн Uniper не виключає виходу з проекту "Північний потік-2" через санкції США проти Росії.

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Про це заявив фінансовий директор компанії Крістофер Дельбрюк, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на онлайн-видання Finanznachrichten.

"Ми як Uniper, звичайно, не можемо ризикувати тим, що ми дійсно потрапимо під американські санкції. Тоді ми опинимося відлученими від міжнародного платіжного обігу і більше не зможемо використовувати долар в торгових операціях. Uniper принципово не може дозволити собі цього", - сказав Дельбрюк. Одночасно він висловив надію на те, що "всі сторони будуть діяти розумно в цій ситуації".

Uniper є однією з п'яти європейських компаній, що беруть разом з "Газпромом" участь у фінансуванні нового газопроводу. Передбачалося, що його внесок становитиме 950 млн євро - десяти відсотків первісної вартості проекту.

Нагадаємо, розроблений США законопроект про нові санкції проти Росії зачіпає російські енергопроекти за кордоном і перешкоджає спільному партнерству Росії з іноземними компаніями в сфері розробки родовищ всередині РФ. У Uniper вже повідомляли, що вивчають, "чи є в цьому законопроекті положення, які в підсумку можуть бути спрямовані проти "Північного потоку-2".

США вже неодноразово заявляли, що зроблять все можливе для того, щоб зупинити будівництво нового газопроводу "Північний потік-2", яким газ повинен постачатися з Росії до Німеччини в обхід України.