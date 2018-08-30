«Нафтогаз» нагадав «Газпрому» про щоденну пеню в півмільйона доларів

Також "Нафтогаз" підтвердив арешт голландським судом акцій російського холдингу в компанії "Блакитний потік".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підтвердила арешт Амстердамським судом (Нідерланди) акцій компанії оператора газопроводу "Блакитний потік" - "Блю Стрім Пайплайн", які належать компанії "Газпром" (Росія), й нагадала російському холдингу про щоденну пеню в розмірі 0, 5 млн дол., що накопичується після його програшу в Стокгольмському арбітражі.

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Про це "Нафтогаз" повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Є таке", - прокоментував "Нафтогаз" інформацію в ЗМІ про арешт акцій "Газпрому" в компанії "Блю Стрім Пайплайн".

Також "Нафтогаз" іронічно закликав "Газпром" сплатити 2,56 млрд доларів за результатами Стокгольмського арбітражу.

"Кажуть, люди скаржаться, що ми начебто прагнемо задушити їхню компанію. Заарештовуємо активи, західні банки не дають фінансування, доводиться позичати у російських пенсіонерів. Воно нам треба? Виплатіть же борг, і все", - зазначив "Нафтогаз".

Крім цього, "Нафтогаз" нагадав російському холдингу про виплату щоденної пені в розмірі 0,5 млн доларів, які додаються до 2,56 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, арешт активів "Газпрому" у Великобританії за клопотанням "Нафтогазу" обмежує російський концерн у залученні кредитів у іноземних банків.

У середині червня комерційний суд Лондона за клопотанням Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» дозволив заморозити активи «Газпрому» для забезпечення виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату українській стороні 2,56 млрд дол.

Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання та транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо стягнення вже почались в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

У середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу.

Своєю чергою в «Нафтогазі» повідомили, що рішення було ухвалено судом без виклику «Нафтогазу» й, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б надані «Нафтогазом», якби суд повідомив його про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд судом цього питання.

У «Нафтогазі» зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу й не дає «Газпрому» можливості вимагати у «Нафтогазу» повернення 2,1 млрд дол., уже зарахованих рішенням арбітражу як компенсації.

18 червня «Нафтогаз» направив подання до апеляційного суду округу Свеа в Швеції з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу в 2,6 млрд дол. із російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.