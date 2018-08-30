Держгеонадра виставили 12 родовищ на аукціон

У потенційних надрокористувачів є 75 днів на подачу та підготовку документів.

В Державній службі геології та надр України офіційно розпочали приготування до ІІІ аукціону з продажу спецдозволів на користування надрами, який відбудеться 27 грудня 2018 року. На аукціон виставлено 12 ділянок і у надрокористувачів є можливість подати заявки на торги до 12 листопада 2018 року. Інвесторам будуть представлені ділянки з покладами мінеральних вод, пісковику, вапняка, графіту, вугілля.

«Сьогодні офіційно стартувала компанія по підготовці до третього аукціону. На сайті «Урядовий кур’єр» розміщене оголошення з переліком ділянок по шести областях. Початкова вартість дозволів становить більше 30 мільйонів гривень, тобто після проведення ІІІ аукціону ми зможемо спрямувати таку суму до держбюджету. Терміни дії спецдоволів сягають від 5 до 20 років», –повідомив керівник Держгеонадр Олег Кирилюк, передає прес-служба відомства.

Також очільник нагадав, що у потенційних надрокористувачів є 75 днів на подачу та підготовку документів.

Аукціон відбувається на виконання рішень Уряду Володимира Гройсмана по ширшому залученню інвестицій в економіку України та створенню максимально комфортних умов для компаній, що хочуть розвивати свій бізнес в Україні. Зокрема, для зручності инвесторів подовжено строки подачі заявок на участь у конкурсі.

«Як показала практика введених нами правил, подовження терміну позитивно вплинуло на рівень підготовки документації учасниками аукціонів. А це означає, що в аукціоні приймуть участь більше компаній ніж в попередніх торгах», – додав держменеджер.

«На аукціон Держгеонадра підготували 12 лотів. Більшість з яких – це підземні води, інші – це пісковики, вапняки, графіт вугілля. Усі ці ділянки потребують геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою. Нам дуже важливо щоб аукціон пройшов успішно, задля розширення мінерально-сировинної бази країни», – зазначила т.в.о. директора Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності Марина Васюкова.

Нагадаємо, аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на придбання спецдозволу. Переможець аукціону протягом 30 календарних днів після його проведення повинен здійснити розрахунки за придбаний дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплатити різницю між ціною продажу лоту та гарантійним внеском. Вартість геологічної інформації на ділянку надр, розмір сплати якої наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон, також сплачується переможцем аукціону.

27 грудня 2018 року в день проведення аукціону з 09:00 до 10:45 відбудеться реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал (4 поверх).

Покупці, які не зареєструвалися, у встановлений строк, вважатимуться такими, що відмовилися від участі в торгах. При цьому сплачена вартість пакета аукціонної документації та гарантійного внеску не повертається. За додатковою інформацією про умови проведення аукціону слід звертатись до Державної служби геології та надр України за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416.

Довідка. Учасник аукціону на здобуття права на видобуток корисних копалин повинен сплатити гарантійний внесок. Це платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни спецдозволу на відобуток, що вноситься претендентом на рахунок Державної служби геології та надр України, відкритий в органі Казначейства, за реквізитами: № 37119061078689, одержувач: Держказначейська служба України, УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код згідно з ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72 550 гривень). Для отримання рахунку на сплату надсилається заява у довільній формі (код згідно з ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтва про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38, e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати праці та бухгалтерського обліку).

Ознайомитись з повним переліком ділянок можна на офіційному сайті Держгеонадр.