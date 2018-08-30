«Нафтогаз» створив «дочок» для поставок газу промисловості та тепловикам

НКРЕКП має намір видати даним компаніям 4 вересня ліцензії на право здійснення господарської діяльності з постачання природного газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в середині серпня зареєструвала ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло" і ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдінг" для постачання природного газу теплопостачальним підприємствам і промисловості відповідно.

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Про це йдеться в документах Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НКРЕКП має намір видати цим компаніям 4 вересня ліцензії на право здійснення господарської діяльності з постачання природного газу.

Відповідно до реєстру, обидві компанії були створені дочірнім підприємством "Нафтогазу" - "Газ України".

Також зазначено, що директором "Газопостачальної компанії "Нафтогаз тепло" є Павло Петченко, а "Газопостачальної компанії "Нафтогаз трейдінг" - Віталій Волинець.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.