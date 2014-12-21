Кабмін оголосив про віялові відключення світла на окупованому бойовиками Донбасі

Віялові відключення електрики на рівні з усіма українцями доведеться відчути і в районах Донбасу, захоплених бойовиками. Так, вважають в уряді, буде справедливо. Тому що саме на цій території, яка не підконтрольна зараз українській владі, залягає близько трьох мільйонів тонн енергетичного вугілля, без якого завмирають теплоелектростанції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

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Відключення повинні бути рівномірними по всій Україні, заявив прем'єр Арсеній Яценюк після закритої наради в Кабміні. І пообіцяв відключати світло і в захоплених сепаратистами районах Донбасу. Хоча в цілому завдання перед міністром енергетики - зменшити кількість таких відключень хоча б до Нового року. І попереджати людей заздалегідь.

Серед екстрених заходів порятунку енергетики - вимога зменшити кількість світлової реклами, а також освітлення державних будівель та центральних вулиць.