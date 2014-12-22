Країни Перської затоки не знизять видобуток нафти
00:17, 22 грудня 2014Енергетика
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Нафтодобувні країни Перської затоки не мають наміру скорочувати видобуток нафти, заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Алі Наїмі.
REUTERS
Цю заяву підтримали і представники Кувейту і Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
При цьому Алі Наїмі підкреслив, що причиною різкого падіння цін на нафту є не великий обсяг її видобутку, а махінації спекулянтів і країн, що не входять в ОПЕК.
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Він також відкинув заяви про те, що Саудівська Аравія влаштувала якусь змову для зниження цін.
У той же час міністр вважає, що незабаром нафтові ринки відновляться після падіння цін, а сама вартість "чорного золота" зросте.
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