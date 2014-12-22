Ціни на бензин в США впали до мінімуму з 2009 року

За останні два тижні вони впали приблизно на 25 центів і зараз становлять в середньому по країні $ 2,47 за 1 галон (близько 65 центів за 1 літр) автомобільного палива з найнижчим октановим числом, передає ТАСС.

Таким чином, вартість бензину в США впала до мінімального рівня з травня 2009 року. З травня нинішнього року галон автомобільного палива подешевшав більш ніж на $ 1,25.

Опитування 2,5 тис заправних станцій, проведене службою Lundberg Survey, показало, що найдорожчий бензин продається зараз в передмісті Нью-Йорка – на острові Лонг-Айленд, де 1 галон низькосортного пального коштує $ 2,82. Найдешевший бензин можна знайти в місті Талса (штат Оклахома) - $ 2,06 за галон.

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За словами аналітиків, падіння цін на бензин в США прямо пов'язане із здешевленням нафти на світових біржах, яке відбувається, насамперед, через зниження попиту на нафту. За останні два тижні нафта на Нью-Йоркській товарній біржі подешевшала на 14,2%. У минулу п'ятницю, коли відбулися останні торги, ф'ючерсні контракти на поставки нафту в січні 2015 полягали з розрахунку $ 57,13 за барель.

Експерти вважають, що зниження роздрібних цін на бензин в США в найближчі тижні може продовжитися через можливе подальше здешевлення нафти.