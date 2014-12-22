Ціни на нафту можуть протриматися вище $60 до кінця року

Ціни на нафту зростають на тлі підйому на фондових ринках Азії, й більшість аналітиків вважають, що ціна на Brent тримається вище $60 за барель до кінця року, повідомляє Reuters.

На 8.45 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,90 до $62,28 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,80 до $57,93.

Фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського ринку, не включаючи Японію, піднявся на 1,4 відсотка, а австралійські акції зросли на 1,6 відсотка.

"Якщо на ринку нафти й почнеться ралі, воно буде стриманим і коротким, якщо тільки не відбудеться значного скорочення постачань. Ми бачимо дуже багато чинників, що заважають зростанню цін", - йдеться в звіті банку Morgan Stanley.

Читайте такожНафті прогнозують падіння до $40 наступного рокуНа думку технічного аналітика Reuters Вана Тао, Brent одержить підтримку в районі $60,77 за барель і може спрямуватися до $63,52.

Аналітики не очікують високої волатильності на ринку до кінця року, оскільки трейдери починають закривати позиції перед новим роком.

"Оскільки брокери закривають звітність, трейдери йдуть на свята, а економічних новин у світі небагато, ми не очікуємо значної волатильності до січня 2015 року", - йдеться у звіті Phillip Futures.