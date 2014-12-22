У Росії не виключають зниження видобутку нафти і визнають вплив санкцій на галузь

Міненерго Росії не виключає ризиків зниження видобутку нафти в перспективі через поточну економічну ситуацію, заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю газеті "Комерсант".

"У цьому році ми очікуємо приріст видобутку нафти і газового конденсату, який включається, десь приблизно на 3,4 млн тонн, тобто на 0,7%. У 2015 році видобуток нафти передбачається на рівні 525 млн тонн. Якщо говорити про структуру, тобто ряд проектів, які в перспективі дадуть приріст: родовища Пріразломне, Імілорське, Требса і Тітова. Є старі родовища, де буде зниження. Напевно, не буде приросту за рахунок важковидобувних. Взагалі міністерство не виключає ризиків того, що з урахуванням поточної економічної ситуації обсяги видобутку можуть бути менше", - сказав Новак.

Читайте такожДерждума дозволила росіянам ставати офіційними банкрутами За словами міністра, санкції впливають на нафтогазову галузь, вони самі по собі є викликом для галузі.

"Говорити про те, що санкції ніяк не впливають, нечесно. Вони самі по собі є викликом для галузі, яка останні 14 років розвивалася в більш ніж сприятливих умовах. Зараз, коли деякі наші іноземні партнери в умовах санкцій всупереч власній вигоді залишають російські проекти, нам доводиться вирішувати відразу два завдання: шукати нових партнерів для розробки родовищ і заміщати технології. Останнім часом ми фіксуємо зростаючий інтерес наших китайських та індійських партнерів до участі в розробці російських родовищ як на шельфі, так і на материку. Компанії наших країн вже ведуть відповідні переговори. В частині технологій визначені пріоритетні напрямки для імпортозаміщення", - зазначив Новак.