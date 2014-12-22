Обвал цін на нафту прискорить зростання економіки Німеччини

За оцінкою Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK), через зниження цін на нафту зростання економіки Німеччини збільшиться до 2015 року, щонайменше, на 0,3 процентних пункту, передає DW.

Читайте такожFitch погіршило прогноз зростання світового ВВП на 2014-2016 роки "Падіння цін на нафту - несподіваний подарунок для економіки країни, який отримано незадовго до Різдва і принесе вигоду також і в 2015 році", - заявив головний керуючий справами DIHK Мартин Ванслебен в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post.

За словами Ванслебена, падіння цін на нафту означає для економіки Німеччини в 2015 році "розвантаження" у розмірі близько 20 мільярдів євро. "З урахуванням більш слабкого євро це принесе щонайменше 0,3 процентних пункту економічного зростання", - заявив головний керуючий справами DIHK.

Читайте такожЦіни на бензин в США впали до мінімуму з 2009 рокуВ Німеччині через зниження цін на нафту скорочуються витрати на заправку палива та опалення. Це призводить до зростання споживчого настрою, яке не спостерігалося протягом останніх восьми років.