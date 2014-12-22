"Газпром" погіршив прогноз експорту газу за підсумками 2014 року

"Газпром" прогнозує зниження експорту газу в далеке зарубіжжя за підсумками 2014 року до 147 мільярдів кубометрів, заявив заступник голови правління російського газового холдингу Олександр Медведєв, передає РІА "Новости".

У 2013 році "Газпром" експортував в далеке зарубіжжя 161,5 мільярда кубометрів газу. Таким чином, зниження показника в поточному році складе 9%. Раніше "Газпром" прогнозував експорт газу в далеке зарубіжжя в 2014 році на рівні не нижче 157 мільярдів кубометрів.

Читайте такожУкраїна чекає рішення арбітражу по суперечці з «Газпромом» у першій половині 2016 року"В цьому році буде 147, ми напевно поставимо", - сказав Медведєв журналістам в понеділок, 22 грудня.

Він нагадав, що протягом останніх років спостерігалися стабільні продажі не менше 140 мільярдів кубометрів, лише у кризовому 2009 році, коли у Європи були економічні проблеми, обсяг експорту газу склав 137 мільярдів кубометрів.