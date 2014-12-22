Україна буде докуповувати вугілля у Казахстану

Україна і Казахстан домовилися про постачання вугілля до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час спільної заяви для преси з президентом Петром Порошенком.

"Ми домовилися про постачання вугілля з Екібастузьких родовищ", - сказав Назарбаєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-листопаді 2014 року імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,613 млрд дол.

Найбільшими постачальниками вугілля для України за вказаний період були Росія, США і Казахстан.

Читайте такожЗМІ: Найбагатший поляк хоче продавати вугілля і газ Україні і купувати в неї електроенергіюІмпорт вугілля з Росії за 11 місяців поточного року у грошовому виразі склав 1,062 млрд дол., зі США - 308 млн дол., з Казахстану - 96 млн дол. На інші країни припало 148 млн дол.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташовано більшість діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції й «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.