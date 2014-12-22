Росія продовжує блокувати поставки вугілля до України

Росія продовжує блокувати вагони з вугіллям для українських теплоелектростанцій на своєму кордоні без зазначення причин, незважаючи на те, що воно вже оплачене, сказав на брифінгу заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Олександр Светелик.

«Ще є проблеми із завезенням вугілля з Росії. Вагони стоять на кордоні, їх поки що не пропускають», - сказав Светелик, не уточнивши обсяги вугілля.

За його словами, причин блокування поставок вугілля Росія не називає. При цьому чиновник підкреслив, що всі обсяги російського вугілля, яке стоїть на кордоні з Україною, законтрактовані, і за нього внесено попередню оплату.

Крім того, Светелик розповів, що Україна продовжує вести переговори з сусідніми державами про імпорт електроенергії, проте успіху в цьому питанні поки що немає.

«Поки що немає рішень з боку Москви», - сказав заступник міністра енергетики, додавши, що також ведуться переговори про імпорт електроенергії з Словаччиною і Молдовою.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни, що продовжуються з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам.

Нестача вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності, що стало причиною віялових і аварійних відключень електроенергії в країні.

Україна сподівається на збільшення поставок російського вугілля для потреб теплових електростанцій. При цьому державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправлення 200 вагонів з вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.

Наприкінці листопада Міністерство енергетики і вугільної промисловості України схвалило заявки компаній ДТЕК і «Енергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.

При цьому, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Росія почне експорт електроенергії до України за умови стабільного енергозабезпечення Криму.