ТЕС у Київській області через відсутність палива зупинила всі блоки, які працювали на вугіллі
Трипільська ТЕС (Українка, Київська обл.), що входить до складу держенергокомпанії «Центренерго», 21 грудня зупинила роботу останнього блоку, що працює на вугіллі, через його відсутність на складах ТЕС.
Про це сказав на брифінгу заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелик.
«Вчора (21 грудня - УНІАН) ми зупинили останній вугільний блок Трипільської ТЕС», - сказав Светелик.
За його словами, на складах ТЕС залишилося лише 2 тис. тонн вугілля, яке можна використовувати для виробництва електроенергії.
Причому чиновник повідомив, що на Трипільській ТЕС залишився в роботі один блок, який працює на природному газі.
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Також повідомлялося, що Україна через бойові дії на сході країни, що тривають від квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.
Брак вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності, що стало причиною віялових і аварійних відключень електроенергії у країні.
Україна сподівається на збільшення поставок російського вугілля для потреб теплових електростанцій. Причому державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправки 200 вагонів із вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.
Наприкінці листопада Міністерство енергетики та вугільної промисловості України схвалило заявки компаній ДТЕК та «Енергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.
Причому, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Росія почне експорт електроенергії в Україну за умови стабільного енергозабезпечення Криму.
Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.
78,29% акцій «Центренерго» належить державі, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, із них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».