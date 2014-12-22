ТЕС у Київській області через відсутність палива зупинила всі блоки, які працювали на вугіллі

Про це сказав на брифінгу заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелик.

«Вчора (21 грудня - УНІАН) ми зупинили останній вугільний блок Трипільської ТЕС», - сказав Светелик.

За його словами, на складах ТЕС залишилося лише 2 тис. тонн вугілля, яке можна використовувати для виробництва електроенергії.

Причому чиновник повідомив, що на Трипільській ТЕС залишився в роботі один блок, який працює на природному газі.

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Також повідомлялося, що Україна через бойові дії на сході країни, що тривають від квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Брак вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності, що стало причиною віялових і аварійних відключень електроенергії у країні.

Україна сподівається на збільшення поставок російського вугілля для потреб теплових електростанцій. Причому державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправки 200 вагонів із вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.

Наприкінці листопада Міністерство енергетики та вугільної промисловості України схвалило заявки компаній ДТЕК та «Енергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.

Причому, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Росія почне експорт електроенергії в Україну за умови стабільного енергозабезпечення Криму.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» належить державі, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, із них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».