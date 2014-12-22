Українцям обіцяють протягом тижня підготувати графіки віялових відключень світла

Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко доручив керівникам обласних державних адміністрацій і електропостачальних підприємств сформувати протягом тижня чіткі й зрозумілі графіки віялових відключень електроенергії в Україні.

Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), відповідні доручення віце-прем'єр дав у ході селекторної наради з керівниками областей 19 грудня.

«Необхідно досконально вивчити питання інтенсивності роботи підприємств-споживачів електроенергії на території кожної області, визначити найпіковіші години споживання ними світла і вже виходячи з цього, скласти чіткі графіки віялових відключень», - цитує Зубко прес-служба Мінрегіону.

Віце-прем'єр також відзначив неприйнятність ситуації, що склалася на сьогоднішній день, коли ряд підприємств без попередження відключається від електропостачання на декілька годин.

«При бажанні і належному підході до цієї роботи такі відключення можна провести з мінімальними незручностями для самих підприємств. І не менш важливо, щоб обленерго інформувало всіх споживачів про те, в які саме години і на який час відключатимуть світло і неухильно дотримувалося цих графіків», - підкреслив Зубко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що віялові відключення електроенергії споживачам повинні відбуватися рівномірно по всій території країни, включаючи тимчасово непідконтрольні українській владі. Прем'єр також поставив завдання профільним міністерствам і відомствами скоротити кількість віялових відключень до Нового року.