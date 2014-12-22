ЄБРР надасть "Енергоатому" 300 млн євро на підвищення безпеки блоків

Як сказано в повідомленні держкомпанії, 19 грудня 2014 року «Енергоатом» отримав повідомлення від ЄБРР про набуття чинності кредитною та гарантійною угодами, укладеними 25 березня та 15 травня 2013 року відповідно, які були ратифіковані Верховною Радою України у травні поточного року.

«Таким чином, роботи щодо залучення кредиту від ЄБРР у розмірі 300 млн євро, які необхідні для реалізації проекту «Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки (КсППБ) енергоблоків атомних електростанцій», можна вважати завершеними», - зазначають в «Енергоатомі».

У компанії нагадують, що КсППБ була затверджена Кабінетом міністрів України 7 грудня 2011 року. У програму, яка розроблена НАЕК «Енергоатом» та погоджена Державною інспекцією ядерного регулювання, включені всі заходи попередньої програми з підвищення безпеки і додаткові «постфукусімські» заходи, розроблені за результатами «стрес-тестів», що відбувалися на українських АЕС з урахуванням уроків аварії на японській АЕС Фукусіма. Програма встановлює обсяг заходів з підвищення безпеки, які повинні бути реалізовані на кожному енергоблоці АЕС.

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Як повідомляв УНІАН, після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даїчі» Україна взяла на себе додаткові зобов'язання з підвищення безпеки на своїх АЕС.

У грудні 2012 року Кабінет міністрів визнав доцільним залучення «Енергоатомом» позик у розмірі 600 млн євро від ЄБРР та Euratom для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

15 травня Верховна Рада ратифікувала кредитну та гарантійну угоди про надання "Енергоатому" кредиту від Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) на суму 300 млн євро.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 квітня 2014 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 8,9 млрд євро (12,2 млрд дол.) в рамках 326 проектів в Україні.

Європейське співтовариство з атомної енергії (Euratom) - міжнародна організація членів Європейського Союзу, створена у зв'язку з підписанням Римських угод у 1957 році.