Україна за тиждень скоротила запаси газу у сховищах на 3,6%

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Від початку опалювального сезону запаси газу у сховищах скоротилися більше ніж на 4,5 млрд кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону від 20 жовтня почала відбір газу з підземних газосховищ.

5 грудня НАК «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 млн дол. передоплати за 1 млрд кубометрів природного газу. З 9 грудня Україна після піврічної перерви відновила імпорт російського газу.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.