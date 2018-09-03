Запаси газу в українських сховищах досягли 14,7 мільярда кубів

На даний момент газові сховища України заповнені на 47,5%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 97,6%, або на 7,26 мільярда кубометрів, - до 14,7 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, з 1 серпня по 31 серпня в сховища було закачано 1,8 мільярда кубометрів газу, а 1 вересня - 55,49 мільйона кубометрів.

Станом на 1 вересня запаси газу в ПСГ становлять 14,7 мільярда кубометрів, що на 1,35%, або на 201,5 мільйона кубометрів, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (14,9 мільярда кубометрів).

За даними "Укртрансгазу", c 1 по 31 серпня Україна імпортувала 1,297 мільярда кубометрів газу (з них 700,3 мільйона кубометрів - через Словаччину, 512 мільйонів кубометрів - через Угорщину, 85,4 мільйона кубометрів - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 31 серпня становив 1,781 мільйона кубометрів, а транзит - 7,27 мільярда кубометрів.

Зазначається, що станом на 25 серпня українські газові сховища заповнені на 47,5%.

Як повідомляв УНІАН, до 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.