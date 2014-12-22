Україна щомісяця витрачає $200 млн на газ і світло для зони АТО

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що постачання газу та електрики на окуповані території Донбасу щомісяця коштує Україні 200 млн дол.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, повідомляє Урядовий портал.

Прем'єр заперечив, що українська влада нібито готова віддати окуповані частини східної України після призупинення виплат зарплат і пенсій на територіях, які не контролюються українським урядом.

"Це неправда. Ми досі постачаємо газ і електрику. Це коштує 200 млн доларів на місяць. Ті, хто зареєстрований, можуть отримувати кошти в інших регіонах. Ми не можемо здійснювати виплати чи наповнювати банкомати, адже терористи грабують транспорт, який перевозить гроші", - підкреслив Яценюк.

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