Енергоатом презентував Нефінансовий звіт за 2017 рік

Серед найважливіших подій 2017 року, які відображено у Нефінансовому звіті Енергоатома, продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Запорізької АЕС, якому передувала масштабна модернізація обладнання блока, спрямована на підвищення безпеки його експлуатації.

У 2017 році Енергоатом підтвердив лідерську позицію в енергетиці, забезпечуючи Україну чистою електроенергією, гарантуючи найвищий рівень безпеки, впроваджуючи стратегію корпоративної соціальної відповідальності та орієнтуючись на Цілі сталого розвитку ООН. Результати діяльності за цими та іншим напрямкам, ключові здобутки та плани на майбутнє представлені в черговому Нефінансовому звіті НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік. Документ став вже другим Нефінансовим звітом Енергоатома, підготовленим за стандартом GRI (Global Reporting Initiative).

В цьогорічному звіті окрім результатів діяльності за 2017 рік та оцінки впливу Енергоатома на довкілля, розкриваються і питання внеску Компанії у досягнення цілей сталого розвитку ООН. У рамках підготовки звіту була вперше розроблена і представлена матриця відповідності пріоритетних напрямів діяльності Компанії цілям сталого розвитку. Окрема увага приділяється аналізу діяльності в сфері прозорості і підзвітності, а також взаємодії із зацікавленими сторонами.

У вступному слові до Нефінансового звіту, президент Енергоатома Юрій Недашковський підкреслив, що у 2017 році Компанія забезпечила понад 55 % від загального обсягу виробництва електроенергії в Україні. «Ми сумлінно ставимося до наших фінансових зобов’язань – у 2017 році Енергоатом посів 8 місце в ТОП-10 найбільших вітчизняних платників податків, а також досяг суттєвих успіхів, вдосконалюючи виробничі, управлінські та закупівельні процедури. Зокрема, Компанія приєдналася до Меморандуму про співпрацю у проекті «РrоZоrrо.Продажі», а також заощадила 481,9 млн грн на закупівлях. Наш успіх було відзначено на конкурсі ProZorro Awards - Енергоатом став переможцем у номінації «Замовник року, що зекономив найбільше грошей», - наголошує президент Компанії.

Він нагадав, що 2017 рік став початком визначного для Енергоатома та всієї країни проекту – будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій. «Україна зробила важливий крок до енергетичної незалежності від РФ. Більш того, проведені у 2017 році переговори та незалежний аудит Компанії (due diligence) з боку Bank of America відкрили шлях для американських інвестицій в Україну та дозволили розмістити на фондовому ринку США облігації Bank of America під гарантії OPIC на суму 250 млн дол. Енергоатом отримав один з найвищих кредитних рейтингів у світі (агентство Moody’s визначило рейтинг Енергоатома як «Аа2») та дуже вигідну ставку кредитування у 6,83 % для залучення коштів на реалізацію проекту ЦСВЯП. Такий рейтинг є рекордним для боргових інструментів українських емітентів, що залучають кошти на міжнародних ринках капіталу», - відзначив Юрій Недашковський.

Серед найважливіших подій 2017 року, які відображено у Нефінансовому звіті Енергоатома, продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Запорізької АЕС, якому передувала масштабна модернізація обладнання блока, спрямована на підвищення безпеки його експлуатації. Минулого року Компанія виконала значний обсяг робіт в рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для українських АЕС, визначним результатом цієї роботи стало повне завантаження активної зони енергоблока №3 ЮУАЕС паливом Westinghouse, яке завершилось у липні 2018 року.

Одним з пріоритетних напрямів розвитку Енергоатома залишається підвищення кваліфікації персоналу АЕС, у 2017 році на Запорізькій АЕС було відкрито унікальний навчальний комплексу, який є повномасштабним тренажером реакторної установки енергоблока ВВЕР-1000. Енергоатом сприяє розвитку місцеві громади в регіонах присутності, реалізовує спільні проекти з розвитку соціальної інфраструктури. Компанія приділяє особливу увагу роботі з молоддю - організовано проведення низки освітніх програм для школярів, студентів і молодих фахівців.

У Нефінансовому звіті наголошується, що ключовими завданнями Енергоатома на 2018 рік та середньострокову перспективу є виконання запланованих заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС та роботи з продовження термінів їх експлуатації. У поточному році Енергоатом продовжує докладати зусиль для реалізація проекту «Енергетичний міст «Україна-ЄС», який дозволить розпочати експорт електроенергії з Хмельницької АЕС до країн Європейського союзу. Не менш важливим залишається проект будівництва нових генеруючих потужностей, зокрема енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, а також реалізації пілотних проектів з будівництва відновлювальних джерел енергії – чотирьох сонячних електростанцій у межах розташування АЕС.

«Ми маємо стійкі наміри підвищувати безпеку та ефективність наших АЕС із залученням провідних українських компаній та партнерів з країн ЄС, США, Японії та інших, а також зміцнювати репутацію Енергоатома як інноваційного підприємства, яке робить значний внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу України та енергетичну безпеку країн ЄС. Ми і надалі плануємо розвиватись як ефективне, сучасне підприємство, відповідальне перед своїми працівниками та усіма зацікавленими сторонами, роблячи все від нас залежне для забезпечення сталого розвитку української енергетики, економіки та суспільства», - підсумовує у своєму зверненні президент Енергоатома Юрій Недашковський.

Нефінансовий звіт Енергоатома – це не лише друкований документ українською та англійською мовами, а також двомовна інтерактивна версія звіту (веб-сайт), яка представлена за адресою: http://nfr.energoatom.kiev.ua/