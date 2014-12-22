Молдова з січня буде отримувати реверсний газ із Румунії

Молдова підписала контракт на реверсні поставки газу з Румунії з січня 2015 року, паливо буде поставлятися по трубопроводу Ясси-Унгени, передає ПРАЙМ.

Відповідну угоду підписали 22 грудня в Кишиневі постачальник "блакитного палива" - румунське підприємство OMV Petrom gaz" і молдавська держкомпанія "Energocom".

Читайте такожПеремога проєвропейських сил в Болгарії та Молдові зробить непотрібним «Південний потік» - Яценюк"Договір вступає в силу з 1 січня майбутнього року, ціна газу складе близько 227 доларів за тисячу кубометрів, що набагато дешевше газу з Росії", - розповів після церемонії віце-прем'єр, міністр економіки Молдови Андріан Канду.

Він зазначив, що початкові обсяги газу, що поставлятимуться з Румунії, будуть невеликими. "Проте потім передбачається збільшити їх, для чого сторони будуть підписувати додатки до договору", - додав міністр.

Канду також повідомив, що поки скористатися поставками румунського газу зможуть тільки жителі одного із понад тридцяти районів республіки, де закінчується побудований в цьому році молдавсько-румунський газопровід Ясси-Унгени.

Ця труба дозволяє поставляти не більше 50 млн кубометрів газу в рік (4% щорічних потреб Молдови в газі). Разом з тим, міністр повідомив, що в 2016 році цю гілку планується продовжити до найбільших споживачів в Кишиневі, для чого Молдова просить у ЄС виділити 10 млн євро.

Основним постачальником газу в Молдавію є "Газпром", який продає його республіці по 374 доларів за тисячу кубометрів. Румунія забезпечує себе газом на 80%, решту також закуповує у "Газпрому".