В Україні зросло споживання електроенергії

У липні споживання електроенергії в країні збільшилося на 3,9%.

Споживання електроенергії без урахування технологічних втрат у мережах, у січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросло на 3,3% - до 70,93 мільярда кВт-год.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють рік не підвищувати ціни на електроенергію

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, споживання електроенергії з урахуванням технологічних втрат у мережах за 7 місяців 2018 року збільшилося на 2,9% до 88,5 млрд кВт-год порівняно з січнем-липнем 2017 року.

У липні споживання електроенергії без урахування технологічних втрат у мережах зросло на 3,9% - до 9,44 млрд кВт-год порівняно з липнем 2017 року.

За даними міністерства, разом з тим, споживання електроенергії зменшили деякі промислові споживачі, зокрема, паливна промисловість (на 2,9%), промисловість будівельних матеріалів (на 0,3%) і транспорт (на 0,8%).

Як повідомляв УНІАН, споживання електроенергії в 2017 році порівняно з 2016 роком зросло всього лише на 0,3% - до 149,726 мільярда кВт-год.