В Україні зросло споживання електроенергії
Споживання електроенергії без урахування технологічних втрат у мережах, у січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросло на 3,3% - до 70,93 мільярда кВт-год.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Згідно з повідомленням, споживання електроенергії з урахуванням технологічних втрат у мережах за 7 місяців 2018 року збільшилося на 2,9% до 88,5 млрд кВт-год порівняно з січнем-липнем 2017 року.
У липні споживання електроенергії без урахування технологічних втрат у мережах зросло на 3,9% - до 9,44 млрд кВт-год порівняно з липнем 2017 року.
За даними міністерства, разом з тим, споживання електроенергії зменшили деякі промислові споживачі, зокрема, паливна промисловість (на 2,9%), промисловість будівельних матеріалів (на 0,3%) і транспорт (на 0,8%).
Як повідомляв УНІАН, споживання електроенергії в 2017 році порівняно з 2016 роком зросло всього лише на 0,3% - до 149,726 мільярда кВт-год.