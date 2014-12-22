США заборонили Morgan Stanley продавати свого нафтотрейдера "Роснефти"

Американський регулятор не погодив закриття угоди з продажу "Роснефти" нафтотрейдерських активів Morgan Stanley, випливає з повідомлення "Роснефти", опублікованого сьогодні, передає Прайм.

"ВАТ "НК "Роснефть" і Morgan Stanley змушені припинити укладений між ними 20 грудня 2013 року договір про купівлю глобального нафтотрейдингового бізнесу Morgan Stanley у зв'язку з об'єктивною неможливістю закрити операцію через відмову в регулятивних узгодженнях. Сторони витратили на підготовку угоди суттєві зусилля і жалкують про неможливість її закрити. Незважаючи на це, "Роснефть" і Morgan Stanley продовжують співпрацювати в інших галузях", - йдеться в повідомленні "Роснефти".

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5 листопада стало відомо, що американський банк Morgan Stanley виключив нафтотрейдинговий підрозділ, переговори про придбання якого веде "Роснефть", з категорії активів, виставлених на продаж.

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23 грудня 2013 року 100-процентне дочірнє товариство "Роснефти" підписало з Morgan Stanley зобов'язуючий договір про придбання його міжнародного нафтотрейдингового бізнесу.

На початку липня "Роснефть" представила цю угоду, схвалену американською Федеральною торговою комісією, на розгляд у Комітет з іноземних інвестицій США. 4 вересня угоду схвалила Єврокомісія.