Гройсман назвав неминучим подорожчання газу для населення

Своїм завданням прем'єр вважає опрацювання всіх механізмів додаткового соціального захисту населення.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав неминучим зміна ціни на газ для населення, а також прогнозує, що дискусія з цього питання буде завершено у вересні, про що сказав в ефірі одного з телеканалів.

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"Моє завдання при неминучості зміни ціни - опрацювати всі механізми додаткового соціального захисту, щоб захистити людей", - сказав прем'єр-міністр.

При цьому глава уряду ще раз нагадав, що підвищення ціни на газ є однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу, який допоможе стабілізувати стан економіки. Також він вказав на те, що дискусія з приводу підвищення ціни на газ для населення ведеться вже близько року, і у вересні він планує її завершити.

"Моя стратегія полягає в тому, що за 10 років Україна має отримати мінімальний вплив боргів на ВВП і на життя кожного українця. Ось в чому дискусія. І тому ми її ведемо близько року. Думаю, що ми її фіналізуємо вже у вересні", - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.